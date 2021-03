Torre Angela: scoperto dalla Polizia un sistema ben “collaudato” per lo spaccio, ecco come agivano i pusher (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante l’emergenza Covid-19 proseguono i servizi della Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse zone della Capitale. A Torre Angela per esempio la ‘formazione’ era ben delineata: all’angolo dello stabile di via Camassei si posizionava la ‘vedetta/palo’ con un berretto rosso, il quale con cenni del capo o indicazioni del braccio, indirizzava successivamente i clienti verso altre 2 persone poste ad una distanza di 20 metri e posizionate all’interno di un vialetto interno con la ‘mansione’ di pusher. Dopodiché uno di essi, una volta ricevuto il denaro, dava il via libera all’altro per andare a recuperare la dose, occultata all’interno di un passamano posto nella scaletta di accesso alla Scala A. A bloccare il collaudato ’ingranaggio’ è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Nonostante l’emergenza Covid-19 proseguono i servizi delladi Stato per contrastare lodi sostanze stupefacenti in diverse zone della Capitale. Aper esempio la ‘formazione’ era ben delineata: all’angolo dello stabile di via Camassei si posizionava la ‘vedetta/palo’ con un berretto rosso, il quale con cenni del capo o indicazioni del braccio, indirizzava successivamente i clienti verso altre 2 persone poste ad una distanza di 20 metri e posizionate all’interno di un vialetto interno con la ‘mansione’ di. Dopodiché uno di essi, una volta ricevuto il denaro, dava il via libera all’altro per andare a recuperare la dose, occultata all’interno di un passamano posto nella scaletta di accesso alla Scala A. A bloccare il’ingranaggio’ è ...

