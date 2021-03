Tirreno Adriatico 2021 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv (Di domenica 14 marzo 2021) Castelfidardo, 14 marzo 2021 " Assolo con il brivido a Castelfidardo per Van der Poel che ha conquistato la sua seconda tappa alla Tirreno Adriatico, alle sue spalle uno straordinario Tadej Pogacar ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Castelfidardo, 14 marzo" Assolo con il brivido a Castelfidardo per Van der Poel che ha conquistato la sua secondaalla, alle sue spalle uno straordinario Tadej Pogacar ...

Serie A, l'Inter prova la fuga. Van der Poel dà spettacolo alla Tirreno Ciclismo: nella quinta tappa della Tirreno - Adriatico altra spettacolare vittoria di Mathieu Van der Poel con un attacco a 60 chilometri dal traguardo. Stanotte a Auckland nuovo appuntamento con la ...

Tirreno-Adriatico: si arriva sui muri di Castelfidardo La Gazzetta dello Sport Tirreno Adriatico 2021 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv Dopo le sfuriate a Prati di Tivo e Castelfidardo di Pogacar e Van der Poel, la sesta tappa sembrerebbe premiare di nuovo i velocisti ...

POGACAR. «VOLEVO SOLO CONSOLIDARE IL PRIMATO» Tadej Pogacar è sempre più padrone della Tirreno-Adriatico e, dopo il successo di ieri a Prati di Tivo, ha firmato oggi un nuovo capolavoro: «Ho attaccato con l’intenzione di ampliare il più possibile ...

