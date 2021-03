Serie A | torna al successo il Bologna che piega la Sampdoria

(Di domenica 14 marzo 2021) Dopo due ko di fila, la squadra di Mihajlovic si rialza vincendo 3-1 nella 27^ giornata. In avvio palo di Thorsby e vantaggio di Barrow, servito da Palacio. Quagliarella fa 1-1 sul cross di Augello, ma prima dell'intervallo Barrow ispira il gol di Svanberg. Quagliarella e Damsgaard sfiorano il pareggio, Audero nega il tris che trova Soriano. Ilsi porta a +11 sul terzultimo posto e a -1 dalla Samp, che non festeggia da un mese e non vince al Dall'Ara da 18 anni. ITA Sport Press.

