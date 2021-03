Roma, tegola Mkhitaryan: lesione al polpaccio. Ecco quando rientra (Di domenica 14 marzo 2021) Roma - Brutte notizie per la Roma di Paulo Fonseca, Henrikh Mkhitaryan sarà costretto a un mese di stop. il trequartista armeno questa mattina è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021)- Brutte notizie per ladi Paulo Fonseca, Henrikhsarà costretto a un mese di stop. il trequartista armeno questa mattina è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, nuova tegola: c'è lesione, #Mkhitaryan out un mese - MCalcioNews : Roma, tegola Mkhitaryan: lesione al polpaccio. Da valutare giorno per giorno - sportli26181512 : Roma, nuova tegola: c'è lesione, Mkhitaryan out un mese: Dopo Smalling altra pesante tegola per...… - cmdotcom : #Roma, nuova tegola: c'è lesione, #Mkhitaryan out un mese - infoitsport : Roma, altra tegola: si ferma Smalling. Ecco le sue condizioni -