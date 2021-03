Rigore non concesso al Milan, scoppiano le proteste social (Di domenica 14 marzo 2021) Netto calcio di di Rigore non concesso al Milan per un fallo di Bakayoko su Theo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 14 marzo 2021) Netto calcio di dinonalper un fallo di Bakayoko su Theo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

VIRGINRINGO : Mi sta bene perdere o giocare male ma avere un arbitro che più che far perder tempo, creare confusione e non dare p… - pisto_gol : Cag-Juv 1:3 A Cagliari basta una Juve normale: segna subito CR7, di testa. Sull’1:0 scontro Cragno/CR7, con il port… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - AbateCapitano : Pasqua è quello che a Udine non diede un rigore clamoroso. Maresca per quest’anno non può arbitrare più l’Inter ma… - Cryonant : RT @fanpage: Perché l'arbitro non ha dato il rigore per l'intervento di Bakayoko #MilanNapoli -