Quasi tutta Italia in zona rossa o arancione, Speranza: «C'è bisogno di alcune settimane per vedere effetti»

Quasi tutta Italia, a partire dal 15 marzo, sarà in zona rossa o arancione. 42 milioni di persone saranno nel livello restrittivo più alto, un lockdown solo un po' più light di quello che gli Italiani hanno conosciuto nel marzo del 2020. Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato spesso associato alla linea di prudenza nella strategia di contrasto al virus. «Il punto - ha precisato in un'intervista a Repubblica del 14 marzo - non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti. Dobbiamo essere realisti e credo che questo governo lo sia». Tanta Italia in zona rossa per piegare la curva A preoccupare, come lo stesso esponente del governo Draghi ha ammesso, ci sono le varianti. Quella inglese in ...

