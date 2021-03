Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'il territorio sarà il nostro campo da gioco, siamo diventati partito della Ztl'... - davicapasso : Siamo l'unico partito che ha ancora sezioni su tutto il territorio e abbiamo anche tante sezioni all'estero. Siamo… - solenero3 : RT @crislomb: Puntare sui territori; riaffermarci come partito della prossimità. Sfidare la Lega sul territorio. Montagna, Appennino, terre… - crislomb : Puntare sui territori; riaffermarci come partito della prossimità. Sfidare la Lega sul territorio. Montagna, Appenn… - martinoloiacono : Letta: sfidare la Lega sul territorio. Dobbiamo essere partito della prossimità. #AssembleaPD -

Ultime Notizie dalla rete : Letta territorio

Ilsarà il nostro campo da gioco. Darò a un membro della mia segreteria la ... 'Porrò la parità di genere al centro, problema di tutti' leggi anche Pd, Enricoscioglie riserva: "...annuncerà poi di voler aprire il partito a una nuova generazione, anche dialogando con realtà già esistenti che si occupano di temi concreti dell'agenda, impegnandosi suldel Paese. ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Sui territori dobbiamo riaffermarci come il partito della prossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lo siamo dimenticati e siamo diventati il parti ...MANTOVA. Matteo Colaninno, deputato mantovano di Italia Viva, siamo di nuovo in profondo rosso... «Dopo un anno il rischio di sconforto per tutti è alto, ma due persone in questi giorni mi hanno resti ...