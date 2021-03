Pd: Gentiloni, ‘da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Zingaretti ha compiuto una scelta coraggiosa, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enrico Letta si può fare, anche perché lui garantisce una delle nostre grandi scelte identitarie, quella europeista, e può fare del Pd quel motore d’innovazione e, mi auguro, di ambientalismo che serve al Paese”. Ad affermarlo è il Commissario Ue per l’Economia ed ex premier, Paolo Gentiloni mentre oggi si svolge l’Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominare Enrico Letta segretario. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “ha compiuto una, coerente e non consueta. È uno stappo doloroso e credo che la comunità del Pd ne abbia capito il senso. Con Enricosi può, anche perché lui garantisce una delle nostre grandi scelte identitarie, quella europeista, e puòdel Pd queld’innovazione e, mi auguro, di ambientalismo che serve al Paese”. Ad affermarlo è il Commissario Ue per l’Economia ed ex premier, Paolomentre oggi si svolge l’Assemblea nazionale del Pd che dovrebbe nominare Enricosegretario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

1966tato : RT @carmentpf: @Libero_official '#Gentiloni è il quarto leader più apprezzato in Italia: piace al 46% degli italiani secondo il #sondaggio… - AS3691 : RT @federicofubini: Il commissario Ue @PaoloGentiloni vede la possibilità di una ripresa 'impetuosa come non l'abbiamo vista da decenni'. A… - TV7Benevento : Pd: Gentiloni, 'da Zingaretti scelta coraggiosa, Letta può fare del partito motore per Paese'... - PMicarelli : RT @federicofubini: Il commissario Ue @PaoloGentiloni vede la possibilità di una ripresa 'impetuosa come non l'abbiamo vista da decenni'. A… - nona_onda : RT @carseri: @sherpa810 Quello che si abbraccia da solo? Quello che stava regalando il mare sardo alla Francia? Quello che ha cercato in tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni ‘da Governo: Grillo 'sfora' tempi svizzeri consultazioni, delegazione ancora da Draghi Affaritaliani.it