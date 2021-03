Nuovo metodo per la misura della costante di Hubble

(Di domenica 14 marzo 2021) Niente è in grado di unire e al contempo dividere le comunità dei cosmologi e degli astrofisici quanto ladi: se su di essa e sul fenomeno di cui è controparte teorica, ovvero il tasso di espansione dell'universo, si fonda la costruzione dell'intero modello cosmologico standard, tutt'altro che condiviso risulta ancora essere il consenso intorno al suo esatto valore, che differisce sensibilmente a seconda dellelogie adottate per la sua. Uno studio condotto da un gruppo internazionale di scienziati, tra cui ricercatori dell'INFN, del Gran Sasso Science Institute e dell'INAF, apparso sulla rivista Astronomy & Astrophysics - si legge sul sito dell'INFN - sembra oggi fornire una possibile spiegazione per la presenza di tali discrepanze, proponendo come...

Advertising

marcofurfaro : 'Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti individuali'. Il nuovo PD di… - TNannicini : 100 anni fa nasceva il grande #AstorPiazzolla. Magari al PD serve proprio il ‘metodo Piazzolla’: coniugare in una n… - AnnaComparini : RT @marcofurfaro: 'Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti individuali'. Il nuovo PD di @EnricoLetta par… - SatiriCaZz : @neroabisso Mi devo far pagare! ?????? Nuovo metodo?? - ManuRontini : RT @marcofurfaro: 'Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti individuali'. Il nuovo PD di @EnricoLetta par… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo metodo

askanews

... l'ennesimo, vi serve unPd" "Dobbiamo essere progressisti nei valori, riformisti nele avere la radicalità nei comportamenti individuali". "Non vi serve unsegretario, l'ennesimo, ...'Mi candido asegretario ma so che non vi serve unsegretario: vi serve unPd' , precisa poi. 'Progressisti nei valori, riformisti nele radicalità nei comportamenti tra di ..."Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicalità nei comportamenti tra di noi". E parlando dell'uscita dalla pandemia dice: "Noi come il Pd abbiamo il dovere di esserci, non con lo sguardo ...Priorità a lavoro, giovani e donne . Il Pd dovrà cercare l'alleanza con il M5S, ma "non dovrà essere il partito del ...