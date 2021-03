Molinari e McIlroy eliminati Non superano il taglio al Players Championship (Di domenica 14 marzo 2021) In Florida il secondo round del The Players Championship ha continuato a regalare spettacolo. A Ponte Vedra Beach, nel torneo del PGA Tour da molti considerato come un "quinto Major", che mette in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) In Florida il secondo round del Theha continuato a regalare spettacolo. A Ponte Vedra Beach, nel torneo del PGA Tour da molti considerato come un "quinto Major", che mette in ...

Ultime Notizie dalla rete : Molinari McIlroy Molinari e McIlroy eliminati Non superano il taglio al Players Championship ... che mette in palio un montepremi di 15.000.000 di dollari, non hanno superato il taglio, tra gli altri, Rory McIlroy e Francesco Molinari, alla seconda eliminazione consecutiva. Sul percorso del TPC ...

