Lautaro spaventa i nerazzurri | “Rinnovo? L’Inter è in difficoltà”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro spaventa

SerieANews

... figlie peraltro di altrettanti errori difensivi dell'Atalanta, quando RomeroSportiello ... ma è poi monumentale nel recuperarlo stoppando anche il tiro diMartinez . L'Atalanta tiene ...... 3 - 5 - 2 per Conte che non fa calcoli, riposa soloMartinez . Prima chance per il Parma ... Embed from Getty Images HERNANIL'INTER IN SEGUITO ALLA DOPPIETTA DI SANCHEZ Al 54' l' ...Apre Lukaku su rigore, pareggia Sanabria, ma nel finale l'argentino - 4 gol in 4 gare contro i granata - trova la magia che vale l'ottavo successo di fila e l'allungo su Milan e Juve, impegnate più ta ...Una novità spaventa Marotta. Una storia infinita, una telenovela che ci ha riservato e ci continuerà a riservare colpi di scena... Calciomercato Inter11 mesi fa Calciomercato Inter, Lautaro-Icardi out ...