Kate Middleton ricorda in incognito Sarah Everard

È una Kate Middleton provata e senza mascherina quella che si avvicina a Chapham Common depositando dei narcisi durante un'emozionante visita al memoriale di Sarah Everard, la 33enne rapita e uccisa mentre rientrava a casa la sera del 3 marzo. La Duchessa di Cambridge, che ricorda bene cosa vuole dire passeggiare per le strade di Londra di notte, ha reso, quindi, omaggio a Everard e alla sua famiglia senza che la sua visita fosse programmata. La veglia inizialmente pianificata in onore di Sarah è stata, invece, annullata all'ultimo dagli organizzatori per «mancanza di impegno costruttivo» da parte della polizia del Met affinché la manifestazione fosse sicura per via del Covid.

