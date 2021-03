Grey’s Anatomy, torna Sarah Drew (e un altro amatissimo personaggio lascia la serie) (Di domenica 14 marzo 2021) Grey’s Anatomy è ormai giunto alla diciassettesima stagione ed è pronto a riaccogliere una delle sue star più amate: Sarah Drew. La donna aveva intepretato il ruolo della dottoressa April Kepner per ben nove anni in una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. Nel 2018, la showrunner Krista Vernoff aveva deciso di far uscire di scena il personaggio di April per dare uno scossone al medical drama. Nell’ultimo episodio in cui è apparsa la Drew, April aveva deciso di sposarsi con Matthew, licenziarsi e dedicarsi ai senza tetto di Seattle. Ebbene, secondo quanto riportano varie fonti vicine allo show (in primis Deadline.com), l’attrice starebbe per tornare come guest almeno per un episodio della serie. Ancora non si conoscono i ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 marzo 2021)è ormai giunto alla diciassettesima stagione ed è pronto a riaccogliere una delle sue star più amate:. La donna aveva intepretato il ruolo della dottoressa April Kepner per ben nove anni in una delletv più amate degli ultimi tempi. Nel 2018, la showrunner Krista Vernoff aveva deciso di far uscire di scena ildi April per dare uno scossone al medical drama. Nell’ultimo episodio in cui è apparsa la, April aveva deciso di sposarsi con Matthew, licenziarsi e dedicarsi ai senza tetto di Seattle. Ebbene, secondo quanto riportano varie fonti vicine allo show (in primis Deadline.com), l’attrice starebbe perre come guest almeno per un episodio della. Ancora non si conoscono i ...

