Giordano Bruno Guerri: «La Chiesa è in ritardo sulla storia» (Di domenica 14 marzo 2021) La doppia morale a scapito dell'etica civile. E poi i limiti di Francesco e il peso del Vaticano sulla politica... Il nuovo saggio di Giordano Bruno Guerri non fa sconti alla gerarchia ecclesiastica. E nemmeno ai fedeli. «Se ti basi su testi di pastori che hanno più di tremila anni e non ti schiodi dalla verità rivelata, perdi più di un giro. La Bibbia è un libro arcaico, il Vangelo ha invece tratti di modernità. Però la Chiesa è costantemente in ritardo sulla storia. Da lì ho cominciato a indagare i rapporti tra gli italiani e la Chiesa per scrivere un altro capitolo della mia e della nostra antistoria.È un terreno minato: non c'è nulla su questo tema. Si capisce perché: ora nessuno ti brucia più, ma c'è sempre una certa prudenza negli italiani a parlare della Chiesa». Giordano ... Leggi su panorama (Di domenica 14 marzo 2021) La doppia morale a scapito dell'etica civile. E poi i limiti di Francesco e il peso del Vaticano sulla politica... Il nuovo saggio dinon fa sconti alla gerarchia ecclesiastica. E nemmeno ai fedeli. «Se ti basi su testi di pastori che hanno più di tremila anni e non ti schiodi dalla verità rivelata, perdi più di un giro. La Bibbia è un libro arcaico, il Vangelo ha invece tratti di modernità. Però la Chiesa è costantemente in ritardo sulla. Da lì ho cominciato a indagare i rapporti tra gli italiani e la Chiesa per scrivere un altro capitolo della mia e della nostra anti.È un terreno minato: non c'è nulla su questo tema. Si capisce perché: ora nessuno ti brucia più, ma c'è sempre una certa prudenza negli italiani a parlare della Chiesa»....

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile: “Studiando la storia della Lazio, Giorgio Chinaglia è l’attaccante che più mi ha emozionato, tra t… - panorama_it : La doppia morale a scapito dell'etica civile. E poi i limiti di Francesco e il peso del Vaticano sulla politica...… - postuccio : Great thought nugget here. Reminds me of the old Giordano Bruno quote that Fellini liked to cite: “Se non è vero, è… - ccorredorcely : RT @TrastevereRM: Di Campo de fiori ne girano tante, ma la piazza con la terrina ancora al posto della statua di Giordano Bruno, è una chic… - carlopili_ : anche Giordano Bruno -

Ultime Notizie dalla rete : Giordano Bruno Juve Stabia - Turris, la probabile formazione dei corallini Torre del Greco . Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per Juve Stabia - Turris , valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C , ... i giovani Barone e Giordano . La ...

Aosta: Quasi 30 milioni per cambiare il volto del Quartiere Cogne L'accordo di programma che permette al Comune del capoluogo di avviare questa importante operazione urbanistica con Regione e Arer fu stipulato dalla Giunta del sindaco Bruno Giordano. Un progetto ...

Giordano Bruno Guerri: «La Chiesaè in ritardosulla storia» Panorama Tami si paragona a Galileo e Bruno! "Sono solo il capro espiatorio che identifica un'idea sacra?" Così commentala decisione della Federazione svizzera delle comunità israelite, pubblicizzando il suo libro. Nel giorno della festa della donna ha scritto di non credere alla parità di genere: "La don ...

Aosta: Quasi 30 milioni per cambiare il volto del Quartiere Cogne L'accordo di programma che permette al Comune del capoluogo di avviare questa importante operazione urbanistica con Regione e Arer fu stipulato dalla Giunta del sindaco Bruno Giordano ...

Torre del Greco . Sono 23 i calciatori convocati dal tecnicoCaneo per Juve Stabia - Turris , valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C , ... i giovani Barone e. La ...L'accordo di programma che permette al Comune del capoluogo di avviare questa importante operazione urbanistica con Regione e Arer fu stipulato dalla Giunta del sindaco. Un progetto ...Così commentala decisione della Federazione svizzera delle comunità israelite, pubblicizzando il suo libro. Nel giorno della festa della donna ha scritto di non credere alla parità di genere: "La don ...L'accordo di programma che permette al Comune del capoluogo di avviare questa importante operazione urbanistica con Regione e Arer fu stipulato dalla Giunta del sindaco Bruno Giordano ...