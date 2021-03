Formazioni ufficiali Cagliari Juve | le scelte degli allenatori

(Di domenica 14 marzo 2021) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Simeone.ntus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Danilo, Rabiot; Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, Morata. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : #BolognaSampdoria, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #PremierLeague | Formazioni ufficiali #ArsenalTottenham - corgiallorosso : Parma-Roma 2-0 (9' Mihaila, 55' Hernani) – La Roma perde malamente, si allontana il quarto posto - infoitsport : Torino-Inter, formazioni ufficiali: Conte punta su Gagliardini - corgiallorosso : LIVE Parma-Roma 2-0 (9' Mihaila, 55' Hernani) – 79' Diawara e Mayoral per Pellegrini e Villar -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LETorino (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. A disposizione: Ujkani, Milinkovic - Savic, Belotti, Gojak, Zaza,...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi), VIA! Sta per accendersi la diretta tra Parma e Roma , big match della 27giornata della Serie A e già lestanno facendo ...Nelle sfide giocate a Torino la situazione degli ultimi precedenti è in equilibrio: nelle ultime sei partite di Serie A tra le due formazioni due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste ...Le formazioni ufficiali di Cagliari Juve match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...