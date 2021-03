Fonseca avrebbe dovuto chiedere il rinvio di Parma-Roma (che è finita 2-0) (Di domenica 14 marzo 2021) Troppo impegnata nell’insulsa polemica per chiedere il rinvio di Roma-Napoli (in realtà è un modo per non assumersi le proprie responsabilità di fronte all’eventuale fallimento Champions), la squadra di Fonseca si è distratta ed è scesa in campo a Parma pensando più all’eventuale ingiustizia subita nel Palazzo che alla sconfitta che di lì a poco le sarebbe stata impartita sul campo dai gialloblù di D’Aversa. Il Parma è penultimo in classifica, solo il Crotone ha fatto peggio. Il Parma non vinceva in campionato dal 30 novembre – 2-1 in casa del Genoa – vale a dire diciotto partite di campionato di fa. Quest’anno in Serie A il Parma ha vinto appena tre incontri: quello di oggi contro la Roma, a Genova, e in casa contro il Verona. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Troppo impegnata nell’insulsa polemica perildi-Napoli (in realtà è un modo per non assumersi le proprie responsabilità di fronte all’eventuale fallimento Champions), la squadra disi è distratta ed è scesa in campo apensando più all’eventuale ingiustizia subita nel Palazzo che alla sconfitta che di lì a poco le sarebbe stata impartita sul campo dai gialloblù di D’Aversa. Ilè penultimo in classifica, solo il Crotone ha fatto peggio. Ilnon vinceva in campionato dal 30 novembre – 2-1 in casa del Genoa – vale a dire diciotto partite di campionato di fa. Quest’anno in Serie A ilha vinto appena tre incontri: quello di oggi contro la, a Genova, e in casa contro il Verona. La ...

