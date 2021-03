Decreto Draghi, il governo risponde ai dubbi nelle Faq: sugli spostamenti a Pasqua stesse regole di Natale, sì alle seconde case ovunque (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovo governo guidato da Mario Draghi ha pubblicato le consuete Faq sul nuovo Decreto legge del 13 marzo scorso, in vigore da domani, lunedì 15 marzo, fino al 6 aprile – quindi Pasqua inclusa. Un Decreto che si è reso necessario a fronte della terza ondata da Covid-19, con un’impennata di contagi che di fatto ha mandato in zona rossa metà Italia. Visite a parenti e amici Non è consentito recarsi in visita ad amici e parenti nelle zone in cui vige il massimo livello di restrizioni ai sensi delle ordinanze del ministero della Salute. «Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovoguidato da Marioha pubblicato le consuete Faq sul nuovolegge del 13 marzo scorso, in vigore da domani, lunedì 15 marzo, fino al 6 aprile – quindiinclusa. Unche si è reso necessario a fronte della terza ondata da Covid-19, con un’impennata di contagi che di fatto ha mandato in zona rossa metà Italia. Visite a parenti e amici Non è consentito recarsi in visita ad amici e parentizone in cui vige il massimo livello di restrizioni ai sensi delle ordinanze del ministero della Salute. «Gliper far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gliverso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono ...

