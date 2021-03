Dal Mediterraneo al Mar di Barents | la via di terra

Leggi su formiche

(Di domenica 14 marzo 2021) La prima tappa del nostro viaggio verso il nord per scoprire il significato di viaggio in un mondo senza turismo è terminata, siamo riusciti ad arrivare in auto a Kjerringoy (Nordland, Norvegia) dopo 4101 km (di cui 1000 su strade bianche), 18 bidoni di caffè, 10 ore di traghetto, 5 bottiglie di Barbera e 4 tamponi negativi collezionando solo un respingimento, quello alla dogana svedese. Ci è stato chiesto il perché lo facciamo e la risposta è sempre e solo una: amore per le barche, il mare, i viaggi e le storie da raccontare. Ecco un piccolo recap. 8 marzo, dall’Italia al confine danese: tutto fila liscio come una autobahn, dalla coda dei frontalieri a Como il mattino, al tramonto tra le gru del porto di Amburgo, all’omerica cena greca tassativamente take away in una Germania che, come l’Italia, fatica ad abituarsi a vivere senza certezze. L’aroma di uno tzatziki carico come il gas ...