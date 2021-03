(Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar (Adnkronos) – “Dopo un anno di resistenza, purtroppo dobbiamo arrenderci. Siamo arrivati al punto che non possiamo escludere la possibilità che il Barbaresco sia costretto a, forse temporaneamente o forse definitivamente”. Lo sfogo su Facebook di un enopub di Legnano, in provincia di Milano, alla notizia della nuova zona rossa, ha raccolto centinaia di condivisioni, commenti e inondato di affetto i suoi cinque soci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ciropellegrino : La storia delle seconde case rende il decreto #Covid_19 l'ennesima fesseria. - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - TV7Benevento : Covid: la storia dell'enopub pronto a chiudere, 'stremati, ci arrendiamo' (2)... - TV7Benevento : Covid: la storia dell'enopub pronto a chiudere, 'stremati, ci arrendiamo'... - GiorgioDeRosis : Basta, finiamola una buona volta con questa storia dell’adolescenza o infanzia rubate dal lockdown per Covid. Che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid storia

SardiniaPost

Il nuovo segretario (plebiscitato con 860 sì, 2 no e 4 astenuti) ha ridato un senso alladi ...della pandemia (bello il paragone tra la caduta del Muro di Berlino e "la liberazione" dal), ...Una terribileche arriva da . Un quarantenne è morto la scorsa notte all'ospedale dove era stato trasportato d'urgenza dopo essersi sparato sul balcone di casa. A quando si apprende, l'uomo, che era ...Condividi questo articolo:Milano, 14 mar (Adnkronos) – “Dopo un anno di resistenza, purtroppo dobbiamo arrenderci. Siamo arrivati al punto che non possiamo escludere la possibilità che il Barbaresco s ...L'ultima storia sentimentale l'avrebbe fatta soffrire ... «Oggi mi sento che mi sta per venire il Covid, sono ipocondriaca». Infine, il consiglio di Mara Venier: «Vivi intensamente».