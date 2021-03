Cagliari-Juventus 1-3 | tripletta di Ronaldo | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 14 marzo 2021) Il portoghese risponde alle critiche dopo l’eliminazione in Champions League con una grande prestazione1-3, Cronaca,ed– Dopo la cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, latorna a giocare in campionato contro ilalla Sardegna Arena. Vincere subito in trasferta per riprendere fiducia e determinazione nel tentativo di rimontare i punti di svantaggio da Inter e Milan in classifica. Tante sono state le critiche per Andrea Pirlo, Cristianoe tutti i bianconeri dopo ...