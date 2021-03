(Di domenica 14 marzo 2021) “Chiediamo con tutte le nostre forze alla politica regionale e nazionale diil più possibile i processi decisionali circa iper una loro rapida somministrazione, soprattutto aglie ai soggetti”: lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell’omelia della celebrazione eucaristica delle “24 Ore per il Signore” nella concattedrale di Città della Pieve. “La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voce del Santo Padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensa preghiera a Dio Padre”, ha detto il porporato. Il cardinale Bassetti - si legge in una nota della diocesi - nei giorni scorsi, dopo essersi consultato con i vescovi, ha dato indicazione di mettere a disposizione per le attività di ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Appello Cei: 'Accelerare decisioni su vaccini, priorità ad anziani e fragili' - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Appello Cei: 'Accelerare decisioni su vaccini, priorità ad anziani e fragili' - HuffPostItalia : Appello Cei: 'Accelerare decisioni su vaccini, priorità ad anziani e fragili' - NuovaScintilla : RT @agensir: #Adolescenti. Don Falabretti (Cei): 'la pandemia è un appello a trovare stili educativi nuovi' e a 'creare una rete di comunit… - ottovanz : RT @agensir: #Adolescenti. Don Falabretti (Cei): 'la pandemia è un appello a trovare stili educativi nuovi' e a 'creare una rete di comunit… -

Ultime Notizie dalla rete : Appello Cei

L'HuffPost

... soprattutto agli anziani e ai soggetti fragili': lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della, nell'omelia della celebrazione eucaristica delle '24 Ore per il Signore' nella ...alla politica regionale e nazionale 'Chiediamo con tutte le nostre forze alla politica ... in qualità di presidente della, nei giorni scorsi, dopo essersi consultato con i vescovi, ha dato ...“Chiediamo con tutte le nostre forze alla politica regionale e nazionale di accelerare il più possibile i processi decisionali circa i vaccini per una loro rapida somministrazione, soprattutto agli an ...Il report in tempo reale Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2021 Ore 16.32 - L’appello del presidente ...