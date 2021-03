Verissimo, Alex Schwazer rivela: “Doping? Ho un’idea su chi possa aver alterato le provette” (Di sabato 13 marzo 2021) Alex Schwazer, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato pomeriggio su Canale 5, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Come riportato nelle anticipazioni dello stesso sito Mediaset Play, il marciatore altoatesino oro olimpico nel 2008 ha dichiarato: “Ho un’idea su chi possa essere stato (ad alterare le provette contenenti l’urina per i controlli antiDoping, ndr) però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi”. Dopo che il Tribunale di Bolzano ha archiviato l’accusa di Doping del 2016, adesso Alex Schwazer vuole godersi il presente: “Ho aspettato così tanto questo momento che non me ne sono ancora reso pienamente conto. Nelle prossime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), ospite di Silvia Toffanin nella puntata diin onda sabato pomeriggio su Canale 5, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Come riportato nelle anticipazioni dello stesso sito Mediaset Play, il marciatore altoatesino oro olimpico nel 2008 ha dichiarato: “Hosu chiessere stato (ad alterare lecontenenti l’urina per i controlli anti, ndr) però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi i nomi li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi”. Dopo che il Tribunale di Bolzano ha archiviato l’accusa didel 2016, adessovuole godersi il presente: “Ho aspettato così tanto questo momento che non me ne sono ancora reso pienamente conto. Nelle prossime ...

