Vaccino | Magrini “Tanto allarme senza una base nei dati”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – «Ildi AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità». Così Nicola, direttore di Aifa, l'agenzia italiana del farmaco in una intervista al Corriere della Sera. «Le evidenze scientifiche parlano. Milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo, oltre 10 milioni solo nel Regno Unito, e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata, non pericolosi e ben noti: febbre, emicrania, dolori muscolari. Per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità colnon è stato stabilito e sono perda considerare episodi dovuti ad altro».“Chi si è già ...