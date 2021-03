Tirreno-Adriatico 2021: Tadej Pogacar vola in salita, tappa e maglia per lo sloveno. Ottimo settimo Matteo Fabbro (Di sabato 13 marzo 2021) Doveva essere la tappa regina, l’arrivo in salita più duro e lo spettacolo non è assolutamente mancato alla Tirreno-Adriatico 2021. Ad infiammare la quarta frazione, da Terni a Prati di Tivo è un meraviglioso Tadej Pogacar che scatta in solitaria e giunge in vetta a braccia alzate, agguantando il successo parziale e la maglia Azzurra di leader della classifica generale. Cinque corridori hanno preso il largo nella prima fase di gara: gli italiani Mattia Bais (Androni Sidermec) e Marco Canola (Gazprom RusVelo), i danesi Vinjebo (Qhubeka Assos) e Wurtz Schmidt (Israel StartUp Nation) ed il transalpino Benjamin Thomas (Groupama FDJ). Il gruppo ha preferito non reagire, lasciando dunque un gap enorme agli attaccanti: vantaggio che è andato a superare anche ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Doveva essere laregina, l’arrivo inpiù duro e lo spettacolo non è assolutamente mancato alla. Ad infiammare la quarta frazione, da Terni a Prati di Tivo è un meravigliosoche scatta in solitaria e giunge in vetta a braccia alzate, agguantando il successo parziale e laAzzurra di leader della classifica generale. Cinque corridori hanno preso il largo nella prima fase di gara: gli italiani Mattia Bais (Androni Sidermec) e Marco Canola (Gazprom RusVelo), i danesi Vinjebo (Qhubeka Assos) e Wurtz Schmidt (Israel StartUp Nation) ed il transalpino Benjamin Thomas (Groupama FDJ). Il gruppo ha preferito non reagire, lasciando dunque un gap enorme agli attaccanti: vantaggio che è andato a superare anche ...

Advertising

Cyclingnewsfeed : Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel wins stage 3 in Gualdo Tadino - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - zazoomblog : Tirreno-Adriatico 2021: Tadej Pogacar vola in salita tappa e maglia per lo sloveno. Ottimo settimo Matteo Fabbro -… - SportDailyITA : Diretta quarta tappa Tirreno-Adriatico - Eurosport_IT : Vittoria di fatica per Tadej #Pogacar nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico! ???????? Simom #Yates ci prova, ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirreno Adriatico Diretta Tirreno Adriatico 2021/ Streaming video Rai: Pogacar in agguato! DIRETTA TIRRENO ADRIATICO 2021: UAE IN TESTA AL GRUPPO La diretta della quarta tappa Terni - Prati di Tivo della Tirreno Adriatico 2021 continua per il momento ad essere caratterizzata dalla fuga dei cinque ...

Partita da Terni la 4Tappa della Tirreno - Adriatico A distanza di 6 mesi la corsa ciclistica Tirreno - Adriatico è tornata a Terni. Lo scorso 10 settembre Terni ospitò infatti la partenza della Tappa Terni - Cascia. Questa mattina, invece, la partenza, alle ore 11,45, della Tappa Terni - ...

Tirreno-Adriatico: è il gran giorno di Prati di Tivo tra Pogacar, Bernal e Nibali La Gazzetta dello Sport Tirreno-Adriatico 2021, trionfo in solitaria per il nuovo leader Tadej Pogacar I Prati di Tivo premiano Tadej Pogacar alla Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore della UAE Team Emirates è partito ai – 6 ed è riuscito a togliersi tutta sulla ruota, involandosi in solitaria verso il ...

Tirreno-Adriatico, le proteste sui social: «Qui tutti ammassati, ma scuole e bar chiusi» La tappa della Tirreno-Adriatica sabato mattina ha appassionato i ternani amanti del ciclismo, con numerosi seguaci e i curiosi vicini alle transenne, sia in piazza della Repubblica che lungo corso ...

DIRETTA2021: UAE IN TESTA AL GRUPPO La diretta della quarta tappa Terni - Prati di Tivo della2021 continua per il momento ad essere caratterizzata dalla fuga dei cinque ...A distanza di 6 mesi la corsa ciclisticaè tornata a Terni. Lo scorso 10 settembre Terni ospitò infatti la partenza della Tappa Terni - Cascia. Questa mattina, invece, la partenza, alle ore 11,45, della Tappa Terni - ...I Prati di Tivo premiano Tadej Pogacar alla Tirreno-Adriatico 2021. Il corridore della UAE Team Emirates è partito ai – 6 ed è riuscito a togliersi tutta sulla ruota, involandosi in solitaria verso il ...La tappa della Tirreno-Adriatica sabato mattina ha appassionato i ternani amanti del ciclismo, con numerosi seguaci e i curiosi vicini alle transenne, sia in piazza della Repubblica che lungo corso ...