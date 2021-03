Scuola, torna la Dad: jingle e parodie impazzano sui social (Di sabato 13 marzo 2021) Ridere per sopravvivere? Non avevano fatto in tempo a postare, nostalgici, su Tik Tok dopo il ritorno in presenza con tanto di hastag ‘Dad ci manchi già’, che la didattica a distanza è rientrata dal portone principale, trionfante al ritmo del jingle del momento ‘Riparte la dad’ e di una valanga di parodie realizzate dagli studenti sulle acrobatiche performance di imbranati prof, interpretati dai loro stessi allievi. La morale? “….è inutile che mi mandi frecciatine, amore – dicono due teenager abbracciate, rivolgendosi ad una professoressa sospettosa che avessero copiato – Perché l’arco l’abbiamo noi”. E pare sia così: “Vi siete collegati ragazzi? Ci siete? Mi sentite? Non mi sentite? Mi vedete? Non mi vedete?”. “No, non la vedo e non la sento”. “Non mi sentite?” “No”. “Ma allora mi senti”. “La sento ma non la vedo”, è il botta risposta di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Ridere per sopravvivere? Non avevano fatto in tempo a postare, nostalgici, su Tik Tok dopo il ritorno in presenza con tanto di hastag ‘Dad ci manchi già’, che la didattica a distanza è rientrata dal portone principale, trionfante al ritmo deldel momento ‘Riparte la dad’ e di una valanga direalizzate dagli studenti sulle acrobatiche performance di imbranati prof, interpretati dai loro stessi allievi. La morale? “….è inutile che mi mandi frecciatine, amore – dicono due teenager abbracciate, rivolgendosi ad una professoressa sospettosa che avessero copiato – Perché l’arco l’abbiamo noi”. E pare sia così: “Vi siete collegati ragazzi? Ci siete? Mi sentite? Non mi sentite? Mi vedete? Non mi vedete?”. “No, non la vedo e non la sento”. “Non mi sentite?” “No”. “Ma allora mi senti”. “La sento ma non la vedo”, è il botta risposta di una ...

