Sci alpino, Liensberger vince lo slalom di Are e sblocca l'Austria. Shiffrin seconda, Vlhova ottava in rimonta (Di sabato 13 marzo 2021) Doppia prima volta nel secondo slalom di Are. Katharina Liensberger conquista il primo successo della carriera e sblocca anche l'Austria in questa stagione di Coppa del Mondo. La squadra austriaca era ancora alla ricerca della prima affermazione al femminile e a cancellare lo zero ci ha pensato proprio l'oro iridato di Cortina. Una vittoria trionfale per Liensberger, che ha dominato la seconda manche, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie, a partire da una Mikaela Shiffrin, che ha chiuso al secondo posto con 72 centesimi di ritardo dall'Austriaca, perdendo ben 9 decimi nella seconda manche. Terzo posto per la svizzera Wendy Holdener, attardata di 1.65 dalla vetta, che ha preceduto la tedesca Lena Duerr (+1.78), alla ...

