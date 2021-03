Sci alpino, ecco la lista provvisoria per le finali di Coppa del mondo a Lenzerheide (Di sabato 13 marzo 2021) Quasi completa la lista degli sciisti azzurri che prenderanno parte alle finali di Coppa del mondo in programma sulla pista svizzera di Lenzerheide. Bisogna solo attendere lo slalom maschile in programma al termine di questa settimana a Kranjska Gora, poi si potrà pensare alla rassegna elvetica. Mercoledì 17 marzo si disputeranno le due discese, giovedì 18 i due supergiganti, venerdì 19 la gara a squadre, sabato 20 il gigante maschile e lo slalom femminile e domenica 21 marzo il gigante femminile e lo slalom maschile. Attualmente risultano qualificati i seguenti atleti: Slalom femminile (definitiva): Irene Curtoni (18a) Sophie Mathiou (campionessa mondiale juniores) Gigante femminile (definitiva): Marta Bassino (1a) Federica Brignone (4a) Sofia Goggia (10a ma infortunata) Elena Curtoni (21a) Discesa ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Quasi completa ladegli sciisti azzurri che prenderanno parte alledidelin programma sulla pista svizzera di. Bisogna solo attendere lo slalom maschile in programma al termine di questa settimana a Kranjska Gora, poi si potrà pensare alla rassegna elvetica. Mercoledì 17 marzo si disputeranno le due discese, giovedì 18 i due supergiganti, venerdì 19 la gara a squadre, sabato 20 il gigante maschile e lo slalom femminile e domenica 21 marzo il gigante femminile e lo slalom maschile. Attualmente risultano qualificati i seguenti atleti: Slalom femminile (definitiva): Irene Curtoni (18a) Sophie Mathiou (campionessa mondiale juniores) Gigante femminile (definitiva): Marta Bassino (1a) Federica Brignone (4a) Sofia Goggia (10a ma infortunata) Elena Curtoni (21a) Discesa ...

