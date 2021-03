Raoul Casadei, muore di Covid il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) E’ morto Raoul Casadei. Il re del liscio ha perso la sua battaglia contro il Covid. Dal 2 marzo scorso era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto virus. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto in mattinata. Raoul viveva con la moglie Pina ei figli e ai nipoti al “recinto” di Villamarina di Cesenatico. Il giorno del ricovero in ospedale era stata la figlia Carolina a parlare delle condizioni del padre, spiegando era stato ricoverato dopo che la saturazione si era abbassata troppo. Queste le sue parole: «Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo». Raoul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) E’ morto. Il re delha perso la sua battaglia contro il. Dal 2 marzo scorso era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto virus. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto in mattinata.viveva con la moglie Pina ei figli e ai nipoti al “recinto” di Villamarina di Cesenatico. Il giorno del ricovero in ospedale era stata la figlia Carolina a parlare delle condizioni del padre, spiegando era stato ricoverato dopo che la saturazione si era abbassata troppo. Queste le sue parole: «Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo»....

Corriere : Morto Raoul Casadei, il re del liscio: era ricoverato per Covid - EnricoLetta : Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un a… - Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - dariosci1 : RT @martacagnola: leggo dall'Ansa della morte di Raoul Casadei. grande dolore per un signore immenso. - bobtrobb : RT @EnricoLetta: Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul #Casadei, un amico. E… -