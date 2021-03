Poker del Lecce, il Chievo resta a secco (Di sabato 13 marzo 2021) Lecce – Chievo valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B è terminata 4-2. La partita che si è giocata allo stadio Via del Mare ha visto due squadre in zona playoff, combattere fino alla fine per portare a casa la vittoria. Con il Poker del Lecce, la classifica di cadetteria cambia nuovamente: i giallorossi avanzano al quarto posto mentre i veneti si fermano al settimo. Lecce – Chievo, in Tv e formazioni Poker del Lecce ad un Chievo preparato, com’è andata la partita? La partita tra Lecce e Chievo è stata molto interessante. In campo sono scese due squadre che fin dal primo minuto di gioco hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato. Entrambe all’interno della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021)valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B è terminata 4-2. La partita che si è giocata allo stadio Via del Mare ha visto due squadre in zona playoff, combattere fino alla fine per portare a casa la vittoria. Con ildel, la classifica di cadetteria cambia nuovamente: i giallorossi avanzano al quarto posto mentre i veneti si fermano al settimo., in Tv e formazionidelad unpreparato, com’è andata la partita? La partita traè stata molto interessante. In campo sono scese due squadre che fin dal primo minuto di gioco hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato. Entrambe all’interno della ...

