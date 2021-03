Musica in lutto, addio all’amato dj. Lo schianto fatale, lascia la moglie e un figlio piccolo (Di sabato 13 marzo 2021) Si chiamava Cristiano Labartino la vittima dell’incidente avvenuto sull’A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. Per l’uomo, 46 anni, non c’è stato nulla da fare, l’impatto che ha coinvolto un’auto, un grosso camion e un furgone non gli ha lasciato scampo. Cristiano Labartino, noto come Mr Flower, era un dj molto conosciuto nel quartiere dove viveva. In molti, dopo la tragica notizia, lo hanno ricordato con un pensiero sui social. Era sposato e padre di un figlio. L’incidente si è verificato sull’autostrada del Sole, tra Roma sud e Frosinone ed ha coinvolto tre veicoli: un’auto, un grosso camion e un furgone.



