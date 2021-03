Milan Napoli, i convocati di Gattuso: assenti Lozano e Manolas (Di sabato 13 marzo 2021) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan-Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota lista dei convocati per la trasferta di San Siro contro il Milan. Non ci saranno Hirving Lozano e Kostas Manolas. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Gennaroha diramato la lista deiin vista diGennaro, allenatore del, ha reso nota lista deiper la trasferta di San Siro contro il. Non ci saranno Hirvinge Kostas. I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38). Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : Le ultime dall'infermeria e non solo, #Pioli presenta #MilanNapoli - TUDNMEX : Gattuso no convoca al Chucky Lozano ?? - PianetaMilan : #MilanNapoli domani alle 20.45. I convocati azzurri - #ACMilan -