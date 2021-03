Luna Rossa-New Zealand oggi, America’s Cup: orari 14 marzo, tv, programma, streaming, repliche RAI e Sky (Di domenica 14 marzo 2021) Prosegue il lungo rush conclusivo di regate che assegneranno l’America’s Cup di vela 2021, con Luna Rossa attualmente in parità sul 3-3 contro Team New Zealand nella finale che mette in palio lo storico trofeo che ogni velista desidera sollevare nella propria carriera. Tutte le regate dell’America’s Cup di vela saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup. Diretta streaming gratuita su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. LIVE Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup in DIRETTA: il vento potrebbe intensificarsi programma ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Prosegue il lungo rush conclusivo di regate che assegneranno l’Cup di vela 2021, conattualmente in parità sul 3-3 contro Team Newnella finale che mette in palio lo storico trofeo che ogni velista desidera sollevare nella propria carriera. Tutte le regate dell’Cup di vela saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2, mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Sky Sport Uno e Sky SportCup. Direttagratuita su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go e su Now TV. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. LIVE-NewCup in DIRETTA: il vento potrebbe intensificarsi...

Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa vince gara 3 e si porta sul 2-1 - danieledv79 : RT @andreavianel: In Nuova Zelanda non ci sono mascherine, il mare è un incanto, il vento è propizio e la luna è rossa. Parto - ottovanz : RT @andreavianel: In Nuova Zelanda non ci sono mascherine, il mare è un incanto, il vento è propizio e la luna è rossa. Parto -