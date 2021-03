LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: Roglic supera Mader negli ultimi cinquanta metri e vince di nuovo (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Roglic riparte e passa Mader sul traguardo. Incredibile! 14.53 ultimi trecento metri per Mader che ce la dovrebbe fare. 14.52 Schachmann riesce a rispondere per il momento. 14.51 PARTE Roglic! 14.50 Gli restano a ruota Hamilton, Vlasov e Benoot. Ultimo chilometro per Mader. 14.50 Prova un allungo Schachmann. 14.49 Un chilometro e mezzo al traguardo. 14.48 Fa male la tirata di Kruijswijk e ora a Mader restano appena 25?. 14.47 Kruijswijk ora fa il passo in testa al gruppo. 14.46 2,5 chilometri alla vetta, Mader mantiene 37? sul plotone. 14.44 Faticano anche Barguil e Paret-Peintre in coda al gruppo. Mader non perde ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54riparte e passasul traguardo. Incredibile! 14.53trecentoperche ce la dovrebbe fare. 14.52 Schachmann riesce a rispondere per il momento. 14.51 PARTE! 14.50 Gli restano a ruota Hamilton, Vlasov e Benoot. Ultimo chilometro per. 14.50 Prova un allungo Schachmann. 14.49 Un chilometro e mezzo al traguardo. 14.48 Fa male la tirata di Kruijswijk e ora arestano appena 25?. 14.47 Kruijswijk ora fa il passo in testa al gruppo. 14.46 2,5 chiloalla vetta,mantiene 37? sul plotone. 14.44 Faticano anche Barguil e Paret-Peintre in coda al gruppo.non perde ...

