LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 83-78, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 13 marzo 2021) Brindisi e Virtus Bologna si sfidano nell’anticipo della 22° giornata di Serie A1 2020/2021, sfida tra seconda e terza con i pugliesi che hanno una gara in meno rispetto agli emiliani. Entrambe le compagini sono ancora impegnate in Europa ed in settimana sono scese sul parquet. La sfida si infiammerà alle ore 20.00 di sabato 13 marzo, di seguito la LIVE testuale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Virtus Bologna 83-78 40? – Teodosic a segno, ma ancora +5 Brindisi a meno di 40? dalla sirena 38? – Perkins! Canestro pesante per il +6, 78-72 a poco più di due minuti dal termine 35? – Ancora parità sul 71-71 dopo i liberi a segno di Gamble 33? – Teodosic trova i primi ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021)si sfidano nell’anticipo della 22° giornata diA1, sfida tra seconda e terza con i pugliesi che hanno una gara in meno rispetto agli emiliani. Entrambe le compagini sono ancora impegnate in Europa ed in settimana sono scese sul parquet. La sfida si infiammerà alle ore 20.00 di sabato 13 marzo, di seguito latestuale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA83-78 40? – Teodosic a segno, ma ancora +5a meno di 40? dalla sirena 38? – Perkins! Canestro pesante per il +6, 78-72 a poco più di due minuti dal termine 35? – Ancora parità sul 71-71 dopo i liberi a segno di Gamble 33? – Teodosic trova i primi ...

