L' autocertificazione falsa non è mai reato | ' Dpcm illegittimo' La sentenza definitiva

Advertising

repubblica : Coronavirus, escono di casa con l'autocertificazione falsa. Il giudice: 'Non è reato. Il Dpcm è illegittimo' - HuffPostItalia : Escono di casa con autocertificazione falsa, il giudice: 'Non è reato, il Dpcm è illegittimo' - fattoquotidiano : AUTOCERTIFICAZIONE FALSA Due persone finiscono a processo ma il giudice li proscioglie, ecco perché - GMarcuccio : RT @francescatotolo: Ricordatevi che questa sentenza ormai ha fatto giurisprudenza: è stata prosciolta una coppia che aveva esibito una fal… - arquer12 : RT @francescatotolo: Ricordatevi che questa sentenza ormai ha fatto giurisprudenza: è stata prosciolta una coppia che aveva esibito una fal… -

Ultime Notizie dalla rete : autocertificazione falsa

È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una, emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia secondo il quale il Dpcm dell'8 marzo 2020 è 'illegittimo'. I termini per presentare opposizione in appello ...È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una, emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di Reggio Emilia secondo il quale il Dpcm dell′8 marzo di un anno fa è 'illegittimo'. I termini per presentare ...È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione, emessa dal giudice Dario De Luca del ...È diventata definitiva e irrevocabile, la sentenza di proscioglimento nei confronti di una coppia che aveva esibito una falsa autocertificazione, emessa dal giudice Dario De Luca del tribunale di ...