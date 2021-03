La Fiorentina dilaga a Benevento con super Vlahovic

Leggi su agi

(Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Negli anticipi della 27esima giornata della serie A, laha battuto in trasferta ilcon un netto 4-1, mentre il Sassuolo ha vinto in casa con il Verona per 3-2. Latorna a vincere e lo fa superando 4-1 ilgrazie all'uragano Vlahovic, che in 45 minuti si abbatte sui giallorossi con una splendida tripletta. Prestazione super del giovane serbo che, insieme al sigillo di Eysseric nel finale, permette ai suoi di salire a quota 29 punti in classifica, staccando proprio i campani a cui non basta la fiammata di Ionita e una seconda frazione giocata con orgoglio. Il primo tempo del Vigorito ha un solo ed unico protagonista, che risponde appunto al nome di Dusan Vlahovic. L'attaccante viola è assolutamente indemoniato e dopo aver indirizzato la gara con due gol da rapinatore ...