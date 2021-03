Fonseca | “El Shaarawy non può risolvere tutti i problemi della Roma | lasciatelo lavorare tranquillo”

(Di sabato 13 marzo 2021) Paulo, tecnico, ha parlato anche di Stephan Elin conferenza stampa alla vigiliagara col Parma: “Vediamo se domani giocherà, sta molto meglio e ha più fiducia. Devo dire che è un giocatore diverso, per questo lo abbiamo portato alla. Lasciamolo, ci sono molte pressioni su di lui e ci si aspetta che risolva da solosquadra. Devee integrarsi con la squadra, poi con le qualità che ha farà bene. Non ha giocato molto nell’ultimo anno, deve”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"Dzeko e Mayoral stanno bene, vediamo domani chi comincerà dal primo minuto", ha aggiunto. Che poi ha parlato di El: "Stephan ha segnato un gol importante ed è entrato bene giovedì ..."Dzeko e Mayoral stanno bene, vediamo domani chi comincerà dal primo minuto", ha aggiunto. Che poi ha parlato di El: "Stephan ha segnato un gol importante ed è entrato bene giovedì ...Le idee in testa a Fonseca sono ben chiare. E nella conferenza stampa di oggi ha anche parlato di El Shaarawy, rientrato nella Capitale solamente perché è un giocatore diverso da quello andato via un ...Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia di Parma-Roma. i giallorossi sono reduci dalla brillante vittoria in Europa League di giovedì e non vogliono fermarsi. I soli 2 giorni per preparare la sfida del ...