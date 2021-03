Fiorentina, Pradè: «Oggi può essere un crocevia importante» (Di sabato 13 marzo 2021) Daniele Pradè ha parlato prima di Benevento-Fiorentina Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Benevento. «Partita importantissima, lo sanno i ragazzi. Oggi può essere un crocevia. Commisso ha un grande entusiasmo, è un presidente che mette cuore e anima. Noi come squadra gli stiamo dando poche soddisfazioni e ci dispiace. Purtroppo è campionato strano che non ci aspettavamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Danieleha parlato prima di Benevento-Daniele, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Benevento. «Partita importantissima, lo sanno i ragazzi.puòun. Commisso ha un grande entusiasmo, è un presidente che mette cuore e anima. Noi come squadra gli stiamo dando poche soddisfazioni e ci dispiace. Purtroppo è campionato strano che non ci aspettavamo». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Fiorentina, Pradè: "Oggi può essere un crocevia importante" Il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha parlato prima di Benevento - ...

Pradè: 'Siamo uniti e non abbiamo mollato ma ci sono ancora tante battaglie da affrontare' Queste le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè nel post partita della sfida terminata 3 - 3 contro il Parma: 'La stagione si è messa così, oggi ci prendiamo la reazione dei ragazzi che non vogliono mollare nulla: abbiamo ...

