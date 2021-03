Epifani a Letta: 'Riunisca il centrosinistra e si prosegua con l'alleanza con M5s' (Di sabato 13 marzo 2021) Un appello per non tornare indietro rispetto all'ipotesi di una alleanza progressista. "Bisogna ridurre la frammentazione del campo di centrosinistra e costruire un'alleanza più forte, altrimenti ... Leggi su globalist (Di sabato 13 marzo 2021) Un appello per non tornare indietro rispetto all'ipotesi di unaprogressista. "Bisogna ridurre la frammentazione del campo die costruire un'più forte, altrimenti ...

Advertising

alessandro_fato : RT @globalistIT: - globalistIT : - carlogreppi : Veltroni, Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi, Orfini, Renzi, Martina, Zingaretti, Letta - una certezza c’è. Sic… - ViaEmilia771 : RT @alexscardina: @ViaEmilia771 @maurodelbue In partito che passa da Epifani a Letta e a Renzi è un non partito. Senz'anima, senza idee, pr… - alexscardina : @ViaEmilia771 @maurodelbue In partito che passa da Epifani a Letta e a Renzi è un non partito. Senz'anima, senza idee, privo di coerenza -