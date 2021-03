Decreto 12 marzo 2021: le regole in vigore da lunedì 15 (Di sabato 13 marzo 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri ieri, venerdì 12 marzo 2021, il Decreto legge con le nuove misure restrittive è dunque ufficiale: si tratta di provvedimenti “urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19” in vigore da lunedì 15 marzo e fino al prossimo 6 aprile. Decreto 12 marzo 2021 testo: le regole in vigore da lunedì 15 “In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, – si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri – al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in ... Leggi su urbanpost (Di sabato 13 marzo 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri ieri, venerdì 12, illegge con le nuove misure restrittive è dunque ufficiale: si tratta di provvedimenti “urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19” inda15e fino al prossimo 6 aprile.12testo: leinda15 “In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, – si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri – al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in ...

