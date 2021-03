Dal settore auto potrebbero arrivare nuove opportunità per l’occupazione femminile (Di sabato 13 marzo 2021) Pandemia e trasformazione digitale potrebbero aiutare il binomio “Donne e motori” a trovare una nuova collocazione nella Storia. Durante l’emergenza Covid in Italia, il calo dell’occupazione femminile è stato il doppio rispetto alla media Ue con 402mila posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. Lo scrivono i consulenti del lavoro: infatti a fronte di un calo del 4,1% delle addette tra i 15 e 64 anni (-402.000 posti) nel nostro Paese in Europa il numero, nella stessa fascia, d’età è sceso del 2,1%. Secondo i dati Istat inoltre, a dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano occupati da donne. Numeri che parlano da soli. Ma, dal settore auto, potrebbero arrivare nuove opportunità per l’occupazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Pandemia e trasformazione digitaleaiutare il binomio “Donne e motori” a trovare una nuova collocazione nella Storia. Durante l’emergenza Covid in Italia, il calo delè stato il doppio rispetto alla media Ue con 402mila posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. Lo scrivono i consulenti del lavoro: infatti a fronte di un calo del 4,1% delle addette tra i 15 e 64 anni (-402.000 posti) nel nostro Paese in Europa il numero, nella stessa fascia, d’età è sceso del 2,1%. Secondo i dati Istat inoltre, a dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano occupati da donne. Numeri che parlano da soli. Ma, dalper...

