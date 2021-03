Crolla fabbricato: due operai morti a San Pio delle Camere (L'Aquila) (Di sabato 13 marzo 2021) Sono morti i due operai di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere (L'Aquila) , nell’ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 marzo 2021) Sonoi duedi una ditta che stava demolendo unnel centro storico di San Pio(L') , nell’ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato...

