Covid, l'assunzione di aspirina può ridurre il rischio di ammalarsi (Di sabato 13 marzo 2021) Assumere l'aspirina, secondo uno studio coordinato dall'Università Bar-Ilan, potrebbe ridurre del 29% la probabilità di contrarre l'infezione da Covid L'aspirina, nome commerciale dell'acido acetilsalicilico, un farmaco antiinfiammatorio non steroideo da decenni nel prontuario farmaceutico, quindi sicuro e a basso costo, largamente impiegato come analgesico, antipiretico e anticoagulante ematico, potrebbe aggiungere ai suoi consueti impieghi terapeutici anche la protezione dall'infezione da Coronavirus, con benefici effetti sulla durata della malattia: è quanto indica uno studio condotto in Israele da un team di ricerca dell'Università di Bar-Ilan che ha testato il potenziale di prevenzione e gli esiti di Covid associati all'assunzione di acido acetilsalicilico ...

