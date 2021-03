Coronavirus, i colori delle Regioni dal 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, i colori delle Regioni da lunedì 15 marzo. Scompare (per decreto) la zona Gialla. La Sardegna resta Bianca. Dopo il decreto del 12 marzo e il monitoraggio dell’Iss, dal 15 marzo cambiano i colori delle Regioni, con l’Italia sarà tutta rossa ed arancione con una punta bianca di speranza rappresentata dalla Sardegna. Le Regioni gialle in zona Arancione: cosa dice il decreto del 12 marzo Prima di analizzare la situazione nel dettaglio partiamo dal decreto legge approvato in Cdm nella giornata del 12 marzo e che entrerà in vigore il 15 dello stesso mese, in concomitanza con le ordinanze del Ministro della Salute Roberto ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Emergenzain Italia, ida lunedì 15. Scompare (per decreto) la zona Gialla. La Sardegna resta Bianca. Dopo il decreto del 12e il monitoraggio dell’Iss, dal 15cambiano i, con l’Italia sarà tutta rossa ed arancione con una punta bianca di speranza rappresentata dalla Sardegna. Legialle in zona Arancione: cosa dice il decreto del 12Prima di analizzare la situazione nel dettaglio partiamo dal decreto legge approvato in Cdm nella giornata del 12e che entrerà in vigore il 15 dello stesso mese, in concomitanza con le ordinanze del Ministro della Salute Roberto ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus. Ecco come cambiano i colori, dalla #Lombardia al #Lazio: 11 regioni in rosso da lunedì ??… - ilpost : Nella saga dei colori entra anche il 'rosso rafforzato', previsto dall'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ca… - news_mondo_h24 : Coronavirus, i colori delle Regioni dal 15 marzo - infoitinterno : Coronavirus, dal 15 marzo cambio di colori per le regioni: ecco le novità e dove - infoitinterno : Coronavirus, dal 15 marzo cambio di colori per le regioni: ecco le novità e dove -