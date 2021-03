Burioni: “Non somministrare ai pazienti terapie inutili e pericolose come cortisone in fase iniziale di Covid” (Di domenica 14 marzo 2021) Il virologo Roberto Burioni, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha definitivamente bocciato l’uso del cortisone contro il Covid-19: “Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma addirittura pericolose. Nelle fasi iniziali di Covid-19 IL cortisone E’ CONTROINDICATO”. Le parole di Burioni sono state pubblicata in risposta al tweet del primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo: “La maggioranza degli accessi per Covid-19 in Pronto Soccorso sono causati da terapie domiciliari assenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e il ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Il virologo Roberto, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha definitivamente bocciato l’uso delcontro il-19: “Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante nonainon solo, ma addirittura. Nelle fasi iniziali di-19 ILE’ CONTROINDICATO”. Le parole disono state pubblicata in risposta al tweet del primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo: “La maggioranza degli accessi per-19 in Pronto Soccorso sono causati dadomiciliari assenti o sbagliate. Per l’abbandono del paziente e il ...

