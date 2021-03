Atp Acapulco 2021 in tv | programma | date | orari e diretta streaming con Fabio Fognini

(Di domenica 14 marzo 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento indal 14 al 20 marzo.torna in campo dopo gli ottavi raggiunti agli Australian Opene sfiderà subito Stefano Travaglia. Campo di partecipazione di tutto rispetto in Messico, dove sono presenti ben tre Top 10. Si tratta di Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Diego Schwartzman. IL MONTEPEMI DEL TORNEO IL TABELLONE DEL TORNEO La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette ...

Advertising

livetennisit : ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale. Sfida tra Fognini e Travaglia al primo turno. C’è anche Caruso - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Acapulco 2021: Tsitsipas guida il seeding subito Fognini-Travaglia - #Tabellone #Acapulco #2021:… - Ilsuperbo89 : Forza Muso! Test importante. Benissimo Salvo che si ritrova direttamente in tabellone. Sarebbe stata una bella sfor… - oktennis : Ecco il tabellone dell’ATP 500 di Acapulco. Subito derby ???? tra Fognini e Travaglia. Caruso affronta Isner ????… - Adriana11100542 : RT @SuperTennisTv: Un'altra settimana da non perdere su #SuperTennisTV: ?? 14-20 marzo ??ATP 500 Dubai ?? 15-20 marzo ?? ATP 500 Acapulco ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Acapulco

TennisItaliano.it

... non è più tornato a competere e si era già ritirato da Rotterdam eper problemi alla ... Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FA, Marsiglia Sinner batte ...Link Sponsorizzato Archiviati gli Australian Open, la preparazione di Fognini è ora rivolta al prossimo impegno per il Torneo500 didal 15 Marzo. Link SponsorizzatoIl tabellone del torneo Atp 500 di Acapulco 2021: Tsitsipas guida il seeding, subito Fognini-Travaglia, presente anche Caruso ...BUn Andreas Seppi monumentale si guadagna la finale del Challenger 80 di Biella 3, superando l’olandese Robin Haase (n.193 ATP, ma arrivò al n.33 nel 2012)col punteggio di6-1 7-5 in un’ora e venti di ...