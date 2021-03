Zoff ricorda Gianni Agnelli | “L’Avvocato era un grande intenditore di calcio Parlavamo spesso di Maradona”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nel giorno del centesimo anniversario della nascita di, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Dino, attraverso le colonne di Tuttosport, ha rivelato alcuni aneddoti sul rapporto dell'”Avvocato” con ile con la “Vecchia Signora”: “era un vero innamorato dele della Juventus. Io posso dirlo benissimo perché l’ho conosciuto e con me parlavadi, dei giocatori sia italiani sia stranieri, dei campionati in Europa, di ciò che accadeva nel mondo. Mi chiedeva, in particolare, dei calciatori europei: voleva sapere cosa pensassi di determinati giocatori dal momento che prima di arrivare alla Juventus io avevo già avuto un trascorso in Nazionale. E il suo interesse era perennemente genuino. Si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zoff ricorda

TUTTO mercato WEB

Nel centenario dalla nascita la Rai loa 360 gradi. Al grande industriale italiano, emblema ... Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, e Dino, per anni portiere della Juventus ...Come Eriksson, che è stato la sintesi di Zeman ee ci ha portati per mano alle vittorie. Uomo ... E c'erano personalità di rilievo, eh? Tipo Boksic, che mitanto Ibrahimovic per certi ...Renzi il genio e le querele alle persone sbagliate Matteo Renzi è un genio. E ormai lo sappiamo. Ma stavolta si è superato. Leggete bene, perché siamo alla leggenda. Cito l’articolo di stamani di Vinc ...Il 12 marzo 1921 a Torino nasceva Gianni Agnelli, come Giovanni, per tutti l'Avvocato. Nel centenario dalla nascita la Rai lo ricorda.