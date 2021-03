Vaccino AstraZeneca, la farmacologa: “Fatelo sereni” (Di venerdì 12 marzo 2021) “A chi domani e nei prossimi giorni ha l’appuntamento per ricevere il Vaccino anti-Covid AstraZeneca dico: Fatelo fiduciosi, state tranquillissimi. A maggior ragione perché il Vaccino che verrà loro somministrato non verrà da quel singolo lotto oggetto in questo momento di valutazioni per alcuni casi di tromboembolia profonda che si sono verificati in un arco temporale successivo alla vaccinazione. Quindi chi si vaccina domani deve essere consapevole semplicemente del fatto che riceverà un Vaccino che ha ricevuto tutte le approvazioni del caso ed è stato saggiato su milioni e milioni di persone”. Parla da farmacologa Maria Pia Abbracchio, prorettore alla ricerca e innovazione dell’università degli Studi di Milano. Ma anche da “neovaccinata proprio con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) “A chi domani e nei prossimi giorni ha l’appuntamento per ricevere ilanti-Coviddico:fiduciosi, state tranquillissimi. A maggior ragione perché ilche verrà loro somministrato non verrà da quel singolo lotto oggetto in questo momento di valutazioni per alcuni casi di tromboembolia profonda che si sono verificati in un arco temporale successivo alla vaccinazione. Quindi chi si vaccina domani deve essere consapevole semplicemente del fatto che riceverà unche ha ricevuto tutte le approvazioni del caso ed è stato saggiato su milioni e milioni di persone”. Parla daMaria Pia Abbracchio, prorettore alla ricerca e innovazione dell’università degli Studi di Milano. Ma anche da “neovaccinata proprio con ...

