Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: lontani per colpa di lui? (Di venerdì 12 marzo 2021) Rumor incessanti vedono la coppia nata a Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, attualmente in crisi, e in merito ha voluto pronunciarsi il giovane cavaliere dagli occhi di ghiaccio. L’ex volto del trono classico, dopo essere stato scelto alla corte di Maria De Filippi dall’ex tronista a gran sorpresa per molti telespettatori, ha infatti rilasciato un’intervista post-dating show in cui trae un bilancio sul suo percorso intrapreso in tv e poi, a dispetto degli ultimi pettegolezzi circolanti in rete sulla coppia, smentisce di essere in contrasto con Sophie. In aggiunta, il giovane ammette che a separarlo dalla Codegoni, per ora, sono le sole distanze geografiche dovute al lavoro. Tutti particolari che vi snoccioliamo qui di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 marzo 2021) Rumor incessanti vedono la coppia nata a, attualmente in crisi, e in merito ha voluto pronunciarsi il giovane cavaliere dagli occhi di ghiaccio. L’ex volto del trono classico, dopo essere stato scelto alla corte di Maria De Filippi dall’ex tronista a gran sorpresa per molti telespettatori, ha infatti rilasciato un’intervista post-dating show in cui trae un bilancio sul suo percorso intrapreso in tv e poi, a dispetto degli ultimi pettegolezzi circolanti in rete sulla coppia, smentisce di essere in contrasto con. In aggiunta, il giovane ammette che a separarlo dalla, per ora, sono le sole distanze geografiche dovute al lavoro. Tutti particolari che vi snoccioliamo qui di ...

