Stanchi dei messaggi vocali lunghi? Ecco la soluzione di WhatsApp (Di venerdì 12 marzo 2021) I messaggi vocali lunghi, diciamocela tutta, spesso possono essere “noiosi”. Ecco la soluzione che WhatsApp porterà nel prossimo aggiornamento. WhatsApp è pronta a introdurre infatti una novità a lungo attesa: velocizzare i messaggi vocali a velocità 2x. Non si tratta di una vera e propria novità in quanto avviene già su Telegram da diversi anni. Ascoltare un audio riprodotto a una velocità maggiore faciliterà la vita a tutti quelli che, spesso, sono abituati a ricevere messaggi vocali WhatsApp molto lunghi provenienti da amici che amano dilungarsi nel parlare . L’arrivo di questa funzione è prevista in un prossimo aggiornamento. L’app sta attualmente ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 12 marzo 2021) I, diciamocela tutta, spesso possono essere “noiosi”.lacheporterà nel prossimo aggiornamento.è pronta a introdurre infatti una novità a lungo attesa: velocizzare ia velocità 2x. Non si tratta di una vera e propria novità in quanto avviene già su Telegram da diversi anni. Ascoltare un audio riprodotto a una velocità maggiore faciliterà la vita a tutti quelli che, spesso, sono abituati a riceveremoltoprovenienti da amici che amano dilungarsi nel parlare . L’arrivo di questa funzione è prevista in un prossimo aggiornamento. L’app sta attualmente ...

Advertising

ElenaLorenzini9 : @graziano_delrio Smettetela di dire 'un ultimo sforzo', siamo stanchi di essere presi in giro. Sapete solo imporre… - d_essere : RT @Crimini_Dem: Il tuo universo non ha significato per loro. Non cercheranno di capire. Saranno stanchi, avranno freddo, accenderanno un f… - ago_marti : Semo ciapai co e bombe.. Stanchi dei cambi zona #Veneto #zonarossa - CaesarTweet8 : RT @Crimini_Dem: Il tuo universo non ha significato per loro. Non cercheranno di capire. Saranno stanchi, avranno freddo, accenderanno un f… - rz8463 : RT @pcexpander: Stanchi dei messaggi vocali troppo lunghi? Su WhatsApp potrebbe presto arrivare una soluzione -